«Дом со львами» признали объектом культурного наследия

Здание «Качинской авиационной школы» (в повседневной жизни это «Дом со львами»), расположенное в поселке Кача по улице Авиаторов, 12, признали объектом культурного наследия.

Соответствующий приказ №238 Управления охраны объектов культурного наследия издан 28 мая 2020 года и подписан теперь уже бывшим начальником управления Михаилом Рязанцевым.

Основанием для включения объекта в перечень объектов культурного наследия, как говорится в приказе, стало обладание «Дома со львами» соответствующими необходимыми признаками.

Напомним, что «Севастопольская газета» писала о значимости данного объекта, нависшей угрозе его утраты городом и возможности все-таки спасти историческую реликвию совсем недавно — в номере №21 от 21-27 мая 2020 года. И, чудо! Буквально на следующий день был издан соответствующий, надеемся, судьбоносный для здания, приказ.

Необходимо отметить, что в борьбе за спасение «Дома со львами» приняли участие многие неравнодушные севастопольцы. Каждый из них сыграл свою положительную роль в общем деле, повлияв тем самым на конечный результат.

Теперь, надо полагать, на реконструкцию здания будут выделены серьезные средства, которые позволят привести его в надлежащее состояние, соответствующее его историческому значению и приданному ныне статусу.