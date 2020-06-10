Депутаты отчитались о доходах

Опубликованы доходы депутатов заксобрания Севастополя за 2019 год. Миллионеров в нем больше половины.

Каждый год мы заглядываем в карман народных избранников и чиновников Севастополя, дабы соблюсти исполнение законодательства о противодействии коррупции. Доходы 13 депутатов (из 23) Законодательного собрания Севастополя превысили планку в один миллион рублей за год на каждого. Остальные 10 оказались беднее, но вовсе не бедствующими.

Лидером стал единоросс, холостяк и друг депутата Госдумы Дмитрия Саблина Алексей Климов. При очень хорошем доходе в 18,3 млн рублей он оказался еще и крупным землевладельцем. У него в собственности, согласно декларации, 34 земельных участка общей площадью почти 9 га, а также нежилое здание в 109 кв.м и две машины марки SsangYong: Кyron и Action.

Следом идет Вячеслав Камзолов, также избранный по списку «Единой России». Он задекларировал 15,3 млн рублей дохода за прошлый год и указал, что имеет в собственности автомобили «Порш Кайен» и «Опель Виваро», четверть доли в квартире, жилой дом 235 кв.м, два земельных участка и два нежилых помещения.

Главное богатство Сергея Лисейцева — девять несовершеннолетних детей. По декларации у него 10,15 млн годового дохода, три земельных участка (0,3 га), небольшой домик в 34 кв.м и квартира в общей собственности — 76 квадратов. Большой дом в 730 кв.метров, в котором размещается большая семья, находится лишь в пользовании С.Лисейцева. И автомобиля у семьи нет.

Андрей Куринов входит в первую пятерку по уровню дохода. У него за 2019-й — 5,5 млн рублей. В собственности два автомобиля — «Фольксваген» и «Хонда», а также 3/7 доли небольшого земельного участка. У жены, при небольшом доходе — 4/7 этого же земельного участка и 1,5 квартиры.

Замыкает пятерку состоятельных депутатов Михаил Чалый. За год его доход составил 3,3 млн рублей, он владеет «Тойотой Лэнд Крузер Прадо» и двумя квартирами (78 и 52 кв.м).

Остальные депутаты из неофициального «блока сторонников Алексея Чалого» (с 6-го по 8-е место) имеют примерно одинаковый доход. В недвижимости и движимости у них за год изменений не было.

Молодой депутат Антон Пархоменко — единственный, у кого есть квартира (треть) за рубежом, что неудивительно, ведь на Украине остался его отчий дом. Доход за год у журналиста А.Пархоменко — 1,1 млн рублей.

Глава фракции ЛДПР Илья Журавлев при относительно небольшом годовом доходе в 1,6 млн рублей владеет на праве собственности пятью земельными участками (площадью 0,33 га в общей сложности), квартирой, домом и прекрасным автопарком из легковых и грузовых автомобилей и мотоцикла. Мусорный бизнес, видимо, так и находится в управлении жены И.Журавлева. Ее годовой доход гораздо завиднее — почти 62 миллиона рублей.

Человек-фракция «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в нынешнем созыве заксобрания — Елена Глотова — имеет один из самых скромных доходов среди депутатов. Она задекларировала квартиру в собственности (44 кв.м.) и доход за год в 296 тысяч рублей.

Главный севастопольский справедливоросс Евгений Дубовик жилой собственности не имеет, живет в квартире жены (у которой их две, а также есть земельный участок 0,1 га). Доход Е.Дубовика 774 тысячи за год, и есть машина «Сузуки СХ4».

Коммунист Сергей Борисов работал в налоговой службе. Устроиться на работу в бизнес-структуры он может только через два года. Из-за этого в 2019 году он доходов не имел. В декларации указано только, что он пользуется двумя квартирами — 70 и 50 кв.метров. А вот его жена за прошлый год заработала 341,5 тысячи и имеет в собственности машину марки «Тойота» и половину доли в двух квартирах.

У Михаила Брицына квартира почти 100 квадратных метров и доход за год 632,3 тысячи рублей — вероятно, это зарплата председателя Нахимовского совета, он занимал эту должность до избрания в заксобрание.

Артем Гордиенко получил за 2019 год 506,6 тысячи рублей. Согласно декларации, живет в квартире жены, с двумя несовершеннолетними детьми.

Василий Зубенко — новое лицо в заксобрании и скромные доходы. За прошлый год им задекларировано 470 тысяч рублей.

Коммунист Роман Кияшко отчитался о годовом доходе в 574 тысячи — он помощник депутата Госдумы. Также у него есть автомобиль «Вольво XC-40» и половина квартиры в 70 кв.м. Его жена при этом за год имеет 1,15 млн.

«Беркутовец» Сергей Колбин за прошлый год имел доход в 777 тысяч рублей. Есть квартира и земельный участок, он ездит на «Форде Эксплорер» и «Лендровере Рендж Ровер Спорт». Депутатство стоило С.Колбину должности в Росгвардии. На вопрос, на что он собирается жить, депутат ответил, что его содержит жена. Но в декларации 2019 года она вообще не указана. Как оказалось, бывшие судьи, а жена С.Колбина была заместителем председателя городского суда Севастополя, могут не обнародовать свои доходы. Поэтому материальное благополучие семьи осталось неизвестным.

Депутат Татьяна Лобач задекларировала за 2019 год 572 тысячи. У нее есть маломерное судно Conrad 900, автомобиль «Тойота РАВ4», четвертая часть квартиры в 119 кв.метров и муж, который заработал за год почти два миллиона рублей.

Главврач инфекционки Инга Матяж за прошлый год заработала 2,1 млн рублей, ездит на новой «Киа Соул», которую купила вместо «Киа Пиканто», и имеет в собственности квартиру в 61 кв.м.

У руководителя «Инваспорта» Евгения Мащенко годовой доход составил 1,2 млн рублей, есть одна квартира и еще треть, гараж с подвалом и «Тойота РАВ4». У его жены — две квартиры, плюс еще одна треть и доход за год почти 3 миллиона.

Спикер заксобрания в лидеры по доходам не вышел. У него «всего» 1,9 млн рублей. Зато в собственности три квартиры, два жилых дома (130 и 140 кв.м) и три земельных участка (5-6 соток). Ездит председатель заксобрания Владимир Немцев на «Мазде CX5».

Матерый коммунист, один из вице-спикеров заксобрания Василий Пархоменко задекларировал скромные пенсионные 582 тысячи за год, квартиру (67 кв.м), гараж и бокс. Его супруга владеет другой квартирой — в 92 кв.м.

Госслужащим в этом году разрешили позже отчитаться о доходах — в связи с ограничениями, которые ввели из-за противоэпидемических мероприятий. На что живут городские чиновники, узнаем ближе к осени.