Анонсировано снятие очередных ограничений

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев анонсировал максимальное снятие ограничений, связанных с режимом противодействия covid-19.

Обсерваторы — только для контактных

«В четверг надо будет провести заседание оперативного штаба по covid и принять решение по снятию ограничений», — объяснил врио губернатора М.Развожаев на заседании городского правительства 9 июня. По его словам, в городе новых непонятных очагов коронавирусной инфекции пока не выявлено. Все заболевшие — это контактные лица или привозные случаи, которые фиксируются и изолируются.

Все приезжающие в Севастополь, как из-за границы, так и других регионов России, включая моряков дальнего плавания, после экспресс-тестирования должны будут проходить самоизоляцию дома. В обсерватор отправят лишь лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Детей — в сады, отдыхающих — на пляжи

Начинают готовить детские сады к приему детей в обычном режиме. Дата их открытия — 15 июня. В этот же день официально стартует купальный сезон.

— Еще раз соберитесь с операторами пляжей, послушайте их предложения, доложите мне, и это надо выполнять. Необходимо контролировать на пляжах плотность нахождения там большого количества людей, — дал чиновникам задание М.Развожаев. Они должны продумать нормы по количеству людей, которые могут одновременно находиться на пляжах, и дополнительные меры по дезинфекции.

Медицину — в плановый режим

С 22 июня также предполагается возобновить плановый прием в поликлиниках, больницах по выполнению операций и все, что с этим связано.

Въезд-выезд упростить максимально

Упрощение системы въезда-выезда в Севастополь врио губернатора обещал рассмотреть после 15 июня, когда откроются гостиницы и базы отдыха.

— Бронирование уже идет, посмотрим, как этот режим будет работать. Справка за пять дней, въездное тестирование и ожидание в месте размещения результата... — обозначил он схему.

При этом въезд-выезд для севастопольцев и крымчан упростят максимально.

— Мы находимся на втором этапе снятия ограничений, поэтому можем себе позволить принимать такие решения, — пояснил глава города, также анонсировав обсуждение проведения с 1 июля летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях. Департаменту образования необходимо понять, сколько лагерей следует открыть, сколько детей принять, сколько путевок реализовать.