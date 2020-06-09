Температурный рекорд июня пока не побит

О том, насколько теплым и дождливым может быть июнь, «Севастопольской газете» рассказала дежурный синоптик Севастопольского ЦГМС Ольга Алексеева.

По ее информации, нас ждут теплые сухие деньки, но особенно расслабляться не стоит. Для июня характерны дожди ливневого характера.

Среднемноголетнее количество осадков в Севастополе в первый месяц лета зафиксировано на уровне 38,2 мм. В отдельные годы эти показатели имели экстремальные значения. Так, в июне 1983 года выпало 193 мм осадков, а двумя годами раньше, в 1981 году, за весь месяц не выпало ни дождинки.

Среднемесячная температура июня (по тем же среднемноголетним наблюдениям) составляет +19,7 градуса Цельсия. Максимально жарко было 25 июня 2009 года. В тот день столбик термометра взметнулся до отметки аж +37 градусов.

Были и более прохладные годы. Ночью 9 июня 1958 года температура воздуха составила всего-то 6,2 градуса.

Нынешний июнь в Севастополе пока не побил никаких температурных рекордов. В субботу, 6 июня, было очень жарко, но выше +30,3 температура не поднялась.

Разумеется, сегодня всех интересует температура морской воды. Она в бухтах Севастополя прогрелась до +19 градусов, с перспективой дальнейшего потепления.

Среднемноголетний температурный показатель морской воды в июне — +20,3 градуса.