С авансами на ремонт Художественного музея разбиралась прокуратура

С ремонтом объекта культурного наследия — здания Художественного музея им.Крошицкого не уложились в срок из-за нарушений, которые допустило ГБУ «Дирекция капитального строительства» при оплате госконтрактов.

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка исполнения ГБУ «Дирекция КС» требований Федерального законодательства при реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Программой предусмотрены ремонт и реставрация объекта культурного наследия — здания Севастопольского художественного музея им.Крошицкого. Для этого по результатам электронного аукциона между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и ООО «ГУАР» был заключен государственный контракт. В последующем между сторонами, в нарушение требований действующего законодательства, при заключении дополнительного соглашения увеличен размер выплаты подрядчику аванса в сумме более 31 млн рублей.

По указанному факту в отношении первого заместителя директора, который на момент подписания допсоглашения исполнял обязанности директора, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка заключения, изменения контракта.

Дело направлено для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы.

Второй контракт с ООО «ГУАР» — на ремонт музея — дирекция капстроя заключила 25 марта 2020 года. Согласно его условиям, заказчик должен был перечислить целевой авансовый платеж в размере 30%. Это 17,171 млн руб. Но оплата аванса в установленные контрактом сроки не проведена, поэтому подрядчик работы приостановил.

По указанному факту в отношении исполняющего обязанности директора ГКУ «ЕДКС» прокуратурой района возбуждено административное дело, которое рассмотрено Управлением Федеральной антимонопольной службы. Нарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч руб.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, исполняли обязанности директора в первом и во втором случае разные люди.