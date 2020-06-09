Почти все главврачи в Севастополе сохранили свои должности

Со всеми главными врачами севастопольских медицинских учреждений, у которых в мае заканчивался срок трудового договора, заключили новый контракт. Только главврач детской стоматологии уже не подходит по возрасту для это должности.

Контракт или договор с главными врачами обычно заключается сроком на один год и не продлевается автоматически. В мае 2020 года у главных врачей севастопольского центра крови, кожвендиспансера и бюро судебной медицины закончился срок трудового договора. На период, когда проводилась оценка их работы ,обязанности за них исполняли заместители.

— По распоряжению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева сегодня со всеми бывшими главными врачами вышеуказанных медицинских учреждений были заключены новые трудовые договоры, — сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов в понедельник, 8 июня.

Он отметил, что в детской стоматологической больнице сложилась особая ситуация. В кадровой работе, существует понятие предельного возраста. Главный врач этой больницы остается работать в системе, но не может занимать должность главного врача или заместителя.