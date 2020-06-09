Новый медицинский центр в Омеге принял первых пациентов

Новейший многофункциональный медицинский центр, построенный в Севастополе на базе 1472 Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота, принял на лечение первых пациентов, которыми стали военнослужащие с предварительными диагнозами «острая респираторная инфекция».

В настоящее время, военные медики, используя самое современное диагностическое медицинское оборудование, проводят обследование пациентов. В соответствии с алгоритмом действий при поступлении пациентов у них были взяты биологические материалы на исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на обнаружение коронавирусной инфекции. У всех заболевших получен отрицательный результат, проводится стандартное лечение от респираторной инфекции.

Набор диагностических возможностей многофункционального медицинского центра позволяет в кратчайшие сроки проводить все необходимые обследования, что в свою очередь уменьшает время на постановку окончательного диагноза, выработку тактики лечения больного и сроки его выздоровления.

Благодаря своей многофункциональности, наличию самого современного оборудования, квалификации медицинского персонала и расположению помещений в Центре может проводиться лечение не только инфекционных заболеваний, но также и любой терапевтической патологии, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

Справка

По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ в рамках развития существующей инфраструктуры Военно-морского клинического госпиталя ЧФ в г. Севастополе был построен двухэтажный многофункциональный медицинский центр на 60 коек, общей площадью более 6000 квадратных метров. На возведение центра от утверждения проекта до ввода в эксплуатацию понадобилось 57 дней.

В штате медцентра 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров. Весь персонал прошел дополнительную подготовку и приступил к исполнению обязанностей.