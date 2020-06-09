Ленинский и Гагаринский советы распущены

Севастопольский городской суд 9 июня вынес решения по административным искам заместителя прокурора города о признании неправомочными составов Советов депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов Севастополя второго созыва, избранных на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года.

В соответствии с законодательством, полномочия представительного органа муниципального образования, независимо от порядка его формирования, могут быть прекращены в случае вступления в силу решения соответственно Верховного Суда республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа.

Рассмотрев материалы административных дел, суд удовлетворил административные иски прокурора. Составы советов депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов второго созыва, избранные на муниципальных выборах, состоявшихся 18 сентября 2016 года, признаны неправомочными, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

В Севастополе в сентябре должны состояться выборы губернатора города. Все кандидаты проходят муниципальный фильтр: собирают подписи 10% депутатов-муниципальщиков, чтобы получить право участвовать в выборах. Муниципалитетов в городе 10, собирать подписи нужно в восьми. Голос депутат отдает только за одного кандидата.

Большинство депутатов-муниципальщиков выбраны от партия «Единая Россия». Представителей других партий очень мало. Роспуск Ленинского и Гагаринского советов уменьшает шансы кандидата не от ЕР пройти муниципальный фильтр.