Ищут проектировщика для ремонта Туристского пруда

Севастопольское лесничество объявило конкурс на поиск исполнителя на разработку проектно-сметной документации на ремонт узла донного слива комплекса гидротехнического сооружения (ГТС) водоема Туристский.

Тендер размещен на сайте госзакупок. Техническим заданием предусмотрено обследование состояния донного слива и существующей трубы на предмет возможных дефектов. Проведение анализа грунта в зоне прохождения сливной трубы через дамбу. Поиск посторонних источников воды на прилегающей территории.

Максимальная стоимость контракта — полмиллиона рублей. Работы финансируются из бюджета города. Срок исполнения — два месяца с даты подписания договора.

Пруд Туристский расположен в Байдарской долине, в верховьях реки Байдарка, южнее села Орлиное. Он построен в 1954 году.

Проблемы, связанные с прудом у села Орлиное, начались в 2016 году. Его сдали в аренду частной фирме. Под видом ремонтных работ водоем осушили. Фактически на сегодняшний день пруда не существует. Почему-то его территория на кадастровой карте оказалась разбита на участки для индивидуального строительства.

Жители долины забили тревогу: от наполняемости пруда зависит уровень воды в колодцах села Орлиное. И это основной источник водоснабжения.

В 2019 году селяне достучались до заксобрания и Севприроднадзора. На выездном заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам в ноябре депутаты пообещали найти финансирование на капремонт водного объекта при наличии проекта и экспертного заключения.

Севприроднадзор совместно с руководством Орлиновского муниципального округа, ГКУ «Севастопольское лесничество» и ГБУ «Экоцентр» провел обследование пруда. Как оказалось, его гидротехническое сооружение находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Ввиду сложности и большого объема работы решено выполнять в три этапа. При выборе инженерных решений прорабатываются мельчайшие детали, поскольку гидротехническое сооружение расположено вблизи жилой застройки, сообщили в Севприроднадзоре.