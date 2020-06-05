Заболевших после вояжа в Питер стало больше

На утро 5 июня в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания covid-19. Положительный диагноз подтвердился у человека который вернулся из Санкт -Петербурга. Это родственник заболевшего днем ранее. Они вместе были в поездке, а после — на самоизоляции.

Еще один выявленный случай — у вернувшегося из Киева. Он наблюдался в обсерваторе в Крыму и сейчас проходит лечение в Симферополе. У его севастопольская прописка, поэтому он попал в сводку Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 173 человек. Выздоровел 145 человек, 3 человека умерло.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 77 человек, в городской больнице №9 — 77. Под наблюдением по месту жительства — 1278 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».