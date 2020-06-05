У Балаклавского рудоуправления новый руководитель

Он приступил к исполнению обязанностей 4 июня. До назначения В.Шмельков являлся исполнительным директором предприятия.

Ранее с 2010 по 2018 годы он руководил одним из крупнейших производственных предприятий Крыма — Крымским содовым заводом. В период с 2014 по 2019, В.Шмельков – депутат Государственного Совета Республики Крым первого созыва.

«Балаклавское рудоуправление — флагман производственных предприятий региона, от которого зависит экономика, социальная сфера и общее будущее Балаклавы и Севастополя. Сегодня перед БРУ стоят новые задачи. Текущая — стабильное производство стройматериалов для инфраструктурных проектов Крыма и Севастополя, а также флюсов для металлургии и химической промышленности. Этому будет способствовать ввод грузовой части Крымского моста, потому что на продукцию предприятия сформировался спрос металлургических предприятий ряда материковых регионов.

В то же время, уже сейчас предприятие переходит к активной фазе перспективного развития. Это в первую очередь, сохранение и увеличение рабочих мест в регионе за счет смещения акцента в деятельности БРУ из горнодобывающей сферы в сферу проектирования, развития, использования и обслуживания территорий, которые освобождаются от производственной деятельности предприятия. Например, работы на Псилерахском карьере уже с 2009 года ведутся с учетом перспективного развития, впереди полный цикл его рекультивации. Сегодня практически закончена рекультивация Западно-Балаклавского карьера, полностью закончен демонтаж Балаклавской горно-обогатительной фабрики в рамках специального инвестиционного контракта с Правительством Севастополя. Предприятием разработаны предложения для развития бывших производственных территорий БРУ и всей Балаклавы. Мы готовы их предложить Правительству Севастополя, муниципальным органам власти для совместной реализации. Сейчас БРУ позиционирует себя, как предприятие, занимающиеся комплексным преобразованием региона. Тем более, что есть многолетний опыт: в разное время Балаклавское рудоуправление построило в Балаклаве более сотни зданий и более 45 тысяч квадратных метров жилья», — прокомментировал свое назначение В.Шмельков.

Справка

Основной деятельностью АО «Балаклавское РУ» является производство известняка для строительной, металлургической, химической и сахарной отраслей.

Рудоуправление является градообразующим и бюджетообразующим предприятием, добросовестным налогоплательщиком своего региона. Общая сумма налоговых отчислений предприятия за последние три года составила более 1,2 млрд рублей, в том числе в бюджет региона — более 0,5 млрд рублей.

Коллектив предприятия — боле 600 человек.