Торги на размещение НТО проведут в электронном виде

Конкурсные торги на размещение НТО теперь будут проводиться в электронном виде. Об этом 5 июня сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

— Напомню, что с 2020 года все торги на размещения новых НТО идут путем проведения электронных торгов в электронной форме на федеральной электронной площадке. Поэтому заявителям, желающим принять участие в этих торгах, необходимо иметь электронную цифровую подпись, — сказал В.Кирпичников, добавив, что электронную цифровую подпись можно получить в любом удостоверяющем центре, которых достаточно много в нашем городе.

Он также сообщил, что заявки будут приниматься целый месяц, до 6 июля включительно. Сами торги пройдут 24 июля.

Речь идет о 26 локациях в разных районах города, которые впервые выставляются на открытый аукцион. Договоры будут заключаться на пятилетний срок, до конца 2024 года.

По словам чиновника, все новые локации НТО представлены на сайте и на электронной площадке. Причем, далее количество лотов будет увеличиваться.

—Электронная форма проведения аукциона позволит исключить любые коррупционные составляющие, — заявил В.Кирпичников.

Он также напомнил, что все предпринимателям, которые имели договоры на конец 2019 года, они были продлены до 1 января 2025 года.

Что касается летних площадок, прилегающих к стационарным кафе и ресторанам, то для их открытия необходимо заявиться для включения в схему НТО (если площадка ранее не была заявлена). После этого договор с предпринимателем заключается напрямую, без аукционов и торгов. Эта процедура производится в ускоренном порядке.

— На сегодня у нас в схеме уже зарегистрированы 120 летних площадок, — сказал руководитель.