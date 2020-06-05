Новый корпус инфекционной больницы пока не имеет лицензии

На построенный за месяц новый корпус с боксами на территории инфекционной больницы больше месяца оформляют документы.

Глава горздрава Сергей Шеховцов 4 июня объяснил журналистам, что строительство инфекционного модуля на территории больницы завершили 1 мая, но наладка оборудования и различных систем обеспечения потребовала дополнительного времени, в результате чего экспертное санэпидзаключение по соответствию требованиям СанПиНа было получено только 20-го. После этого модуль был передан инфекционной больнице. Однако на этом оформление документов не закончилось из-за необходимости получения разрешения Росздравнадзора, то есть лицензирования.

— В процессе лицензирования больница немного застряла. Возможно, что со стороны департамента контроль тоже немного был ослаблен, поэтому процесс затянулся. Тем не менее все необходимые для этого действия были предприняты, необходимые документы для лицензирования и внесения изменений в уведомление направлены в Росздравнадзор. Со дня на день ждем оттуда заключительный документ, который станет разрешением для полноценной работы, — объяснил С.Шеховцов.

Он также признал, что во время инициированного общественниками судебного разбирательства юристом больницы была предоставлена не соответствующая действительности информация. По его словам, модуль изначально строился по всем санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Доступность боксов для инвалидов была предусмотрена проектом.

В отношении юриста проводится служебное расследование, и в случае выявлении вины специалист будет подвергнут дисциплинарному взысканию.

— Судебное заседание состоялось 20 мая, сегодня модуль у нас готов и функционирует. Я тоже немножечко признаю свою вину, где-то мы затянули с данным процессом. Но эпидемиологическая ситуация в городе нам позволяла немножечко все подзатянуть и сделать все очень красиво, — заявила главврач больницы Инга Матяж.