Насильнику и грабителю ужесточили приговор

Севастопольским городским судом в апелляционном порядке 4 июня 2020 года рассмотрено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого за разбойные нападения местного жителя 1990 г.р., осужденного Ленинским районным судом к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночь на 9 февраля 2019 года обвиняемый совершил разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья с причинением тяжкого вреда здоровью продавцу круглосуточного магазина в Севастополе. Мужчина нанес потерпевшей не менее 15 ударов ножом и похитил из кассы деньги 1930 рублей. Угрожая убийством, он совершил в отношении продавца действия сексуального характера с применением насилия, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. После задержания в ходе личного досмотра обвиняемый совершил публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей — неоднократно высказывал в адрес сотрудника полиции оскорбления в грубой, нецензурной форме.

Приговором Ленинского районного суда Севастополя от 28 января 2020 года подсудимый признан виновным в совершении насильственные действия сексуального характера и оскорбление представителя власти. Ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и ограничения свободы на срок 1,5 года. Кроме того, судом первой инстанции был удовлетворен гражданский иск потерпевшей в части взыскания с виновного 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Тем не менее, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что разрешая вопрос о назначении наказания, суд первой инстанции не в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на исправление виновного, а также степень физических и нравственных страданий потерпевшей.

Согласившись с доводами прокурора и представителя потерпевшей о несправедливости назначенного наказания в виду его чрезмерной мягкости, суд апелляционной инстанции изменил приговор, увеличив срок лишения свободы до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор и апелляционное определение вступили в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.