На въезде в Севастополь уже протестировано более тысячи человек

С 1 июня на блокпостах началось тотальное тестирование на коронавирус въезжающих в Севастополь. За первую неделю сделано более тысячи тестов. Все они оказались отрицательными.

— С 1 июня сотрудники медицинской лаборатории работают на проездных пунктах на въезде в Севастополь. С начала лета мы обработали тысячу тестов. В том числе тесты, забранные на железнодорожном вокзале. Все они отрицательные, — рассказал о проделанной работе директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов

Он объяснил, что тестирование в обязательном порядке проходят люди, въезжающие на территорию Севастополя из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В идеале они должны на пропускном пункте предъявить справку об отрицательной реакции на covid-19, сделанную по месту жительства за пять дней до въезда в Севастополь. Если у них такой справки нет, то у таких граждан на блокпосту обязательно возьмут тест. Тестирование бесплатное.

Местным жителям и крымчанам при въезде или выезде из Севастополя необходимо иметь пропуск или другие правовые основания на передвижение.

Если севастопольцы никуда не выезжают и не находились в контакте с заболевшими им сдавать тесты не нужно. При желании, чтобы перестраховаться, люди могут по своему усмотрению сдать тест в частной лаборатории. Но тогда за тест придется заплатить.

Если есть соответствующие эпидемиологические показания или медицинские назначения, в таком случае тесты для жителей Севастополя делаются бесплатно.

На сегодняшний день городская лаборатория вышла на уровень тестирования до 500 тестов в сутки.

По мнению С.Шеховцова, в городе сложилась весьма благополучная эпидемиологическая ситуация, поэтому действующий режим ограничений на ближайшее время нужно сохранить.