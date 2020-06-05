10 июня заксобрание назначит досрочные выборы губернатора

На внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя, назначенном на среду, 10 июня, депутаты должны принять постановление о назначении досрочных выборов губернатора города.

В проекте постановления говорится, что выборы нужно провести 13 сентября 2020 года.

Документ вступит в силу со дня его официальной публикации в газете «Севастопольские известия», которую необходимо произвести в течение пяти дней со дня принятия.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, выбранный в сентябре 2017 года, прошлым летом подал в отставку. Так как отставка пришлась на срок, когда выборы в Единый день голосования назначать уже поздно, временно руководить городом президент России поручил Михаилу Развожаеву.