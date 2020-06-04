Просят жаловаться на водителей маршруток и троллейбусов

Желающим оставить жалобу на плохую работу общественного транспорта Севастополя нужно предоставить фотодоказательства, хронометраж и другие неопровержимые факты.

Новый сервис, который позволит горожанам сообщать о нарушениях в работе общественного транспорта, размещен на сайте городского правительства.

— Мы запустили сервис обратной связи, с помощью которого можно написать сообщение о нарушениях в работе общественного транспорта. В последнее время в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что водители общественного транспорта в период коронавирусной пандемии не носят масок, но продолжают обслуживать пассажиров, подвергая их здоровье опасности. Граждане были обеспокоены сложившейся ситуацией, поэтому специально для них мы создали новый сервис. Он расположен на официальном сайте правительства города, — проинформировала журналистов начальник управления информатизации и связи Александра Осипова.

Для того чтобы подать заявление о нарушениях в работе транспорта, необходимо зайти на официальный сайт правительства Севастополя sev.gov.ru, авторизоваться с помощью системы ЕСИА, используя свою учетную запись. Перейти в диалоговое окно и оставить свое обращение. В нем необходимо указать свои персональные данные, тип и номер транспортного средства, номер маршрута, дату и время инцидента, а также прикрепить фото нарушения и кратко описать ситуацию.

Сформированная заявка поступит в департамент транспорта для дальнейшего рассмотрения и направления предписания о нарушении перевозчику.

По словам А.Осиповой, фотографию обязательно нужно сделать таким образом, чтобы был виден автобус, а если речь идет о нарушении масочного режима, — водитель без маски.

— Это необходимо потому, что с обращениями без доказательной базы, которые мы обычно получаем, работать очень сложно, — объяснила А.Осипова.

Кроме жалоб на несоблюдение масочного режима, для удобства граждан на сервисе разработано еще порядка 10 рубрик, отражающих самые распространенные ситуации, возникающие в транспорте: остановка в неположенном месте, грязный салон, грубость водителя, нарушение расписания и другие.