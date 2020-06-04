Наблюдательный совет по реконструкции центрального кольца надо усилить

О необходимости усилить наблюдательный совет для контроля предстоящего ремонта улицы Ленина, а также проспекта и площади Нахимова 3 июня заявил на брифинге для представителей СМИ председатель постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Депутат призвал «не допустить очередные разрушения, схожие с теми, что уже произошли на Большой Морской, площадях Лазарева и Ушакова».

— Когда стало известно, что архитектурное бюро «Ваухауз» будет заниматься реконструкцией улицы Ленина и проспекта Нахимова, я написал письмо врио губернатора Михаилу Развожаеву с просьбой активизировать работу наблюдательного совета. При благоустройстве улицы Большая Морская он свою роль выполнил лишь частично, — считает В.Горелов.

Он также рассказал, что созвонился с руководителем бюро «Ваухауз» Олегом Шапиро и изложил ему свою позицию о проведенной реконструкции, предложив не тиражировать и не транслировать допущенные ошибки на остальную часть городского кольца.

— Я беспокоюсь о том, что наши улицы потеряют свое лицо, опасаюсь той унификации, стандартизации, уравнивания и нивелирования, которые могут случиться. Тогда все городское кольцо превратится в нечто стандартное, что можно увидеть не только на Большой Морской и на улице Ленина, но и в других городах необъятной России-матушки, — сказал депутат.

По его мнению, проведенная реконструкция Большой Морской имеет определенные достоинства и недостатки. Пока проекта реконструкции нет, но, с его появлением, он должен пройти обсуждение на архитектурно-художественном совете.

— Как-то получается, что внешний вид какого-то фельдшерского пункта в селе Орлиное мы обсуждаем 3-4 раза, а центральную улицу и две прилегающие к ней площади на заседании архитектурно-художественного совета не обсуждали ни разу. А если бы это было, то даже от тех деревьев, которые выросли на разделительной клумбе на площади Ушакова, скорее всего, можно было бы отказаться, — заключил В.Горелов.