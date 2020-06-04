Депутаты Ленинского МО отказались от мандатов

Это произошло во время внеочередной сессии данного МО, на заседание народные избранники от политической партии «Единая Россия» уже пришли с готовым решением о выходе.

Правда, это был не единственный вопрос, вынесенный к рассмотрению — до этого депутаты весьма плодотворно поработали, рассмотрев и вынеся решения по ряду вопросов, важных для развития района.

После рассмотрения первого заявления о выходе к депутатам от «ЕР» обратился представитель севастопольского отделения КПРФ Роман Кияшко, призвав коллег к ответственности перед их избирателями.

— Вы дискредитируете этот орган власти, вы откровенно подставляете и предаете своих избирателей, которые доверили вам представлять свои права и интересы, вы откровенно подрываете в людях веру в избирательный процесс, — воззвал к депутатам Р.Кияшко. Он также не стал скрывать понимания происходящего, назвав вещи своими именами: «Началась предвыборная кампания за губернаторское кресло, и вы выступаете инструментом в этой грязной откровенной технологии. Задача сводится к одному — усложнить прохождение муниципального фильтра достойным реальным кандидатам. Вы лишаете избирательный процесс честности, открытости, конкурентности».

Выступление коммуниста, а также коллег из политичнской партии ЛДПР никак не повлияли на решение депутатов-отказников. Заявление каждого их девяти было рассмотрено без каких-либо объяснений причин и обсуждения.

В итоге решение по каждому персонально приняли девятью голосами против двух, отказавшихся понять и принять столь ренегатскую позицию.

Вынесенный следующим вопросом самороспуск не состоялся по причине отсутствия кворума — депутатам для принятия решения не хватило одного голоса.

После заседания и.о. главы Ленинского муниципального образования Григорий Прохватилов объяснил журналистам сложение полномочий свое и своих однопартийцев перспективами расширения муниципальных полномочий, которые наступят после всенародного одобрения поправок в конституцию государства.

Он также выразил уверенность, что в оставшемся на сегодня составе совет МО принимать решения не сможет.

— Депутаты на сегодня не обладают достаточными возможностями для решения проблем населения. Однако с новой конституцией это будет совершенно другой орган власти, с другими возможностями, — заявил Г.Прохватилов, правда, кроме общих слов, убедительно аргументировать свои действия и действия своих коллег так и не смог.

Сами отказники на вопросы журналистов ограничились фразой: «Без комментариев!»