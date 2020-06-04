Адвокат задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки

В отношении адвоката адвокатской палаты города Севастополя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что на рассмотрении в Гагаринском районном суде Севастополя находилось уголовное дело, возбужденное органами СК России по материалам ФСБ, по обвинению должностного лица в растрате вверенных ему денежных средств. Адвокат предложил фигуранту уголовного дела за взятку договориться с судьей, чтобы при вынесении приговора ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Общая сумма взятки, которую обвиняемый частями передавал адвокату, составила 156 тысяч рублей.

Последнюю часть взятки адвокат получил 3 июня и при этом был задержан сотрудниками ФСБ.

Учитывая, что задержанный в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время подозреваемый задержан. С ним проводятся все необходимые следственные действия с целью установления полноты картины совершенного преступления. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.