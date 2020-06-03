За изменения в конституции можно голосовать целую неделю

Председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко рассказал, как будет организовано голосование по поправкам в конституцию, назначенное в России на 1 июля.

Как оказалось, проявить свою гражданскую позицию будет возможно не только в этот день, а всю неделю, начиная с 25 июня.

«На выражение своего мнения о поправках в конституцию в досрочном формате отведено шесть дней: с 25 по 30 июня. 1 июля — основной день плебисцита. Так как во многих городах страны 24 июня будут проходить парады Победы, чтобы не совмещать эти даты, ВЦИК скорректировал время досрочного голосования. Таким образом, на семь дней будет рассредоточен весь процесс голосования, чтобы на избирательных участках не было большого наплыва людей», — объяснил С.Даниленко.

Расширен список граждан, к которым избирательную урну принесут на дом. Теперь, кроме инвалидов и больных, вне избирательных участков смогут проголосовать граждане, ухаживающие за этими инвалидами и больными, члены многодетных семей, родители, находящиеся дома с малолетними детьми, и самоизолировавшиеся.

Россияне, не имеющие регистрации в Севастополе, могут приписать себя к избирательному участку. Таким же правом могут воспользоваться и севастопольцы, чтобы переписать себя на избирательный участок, к которому им удобнее добираться.

Такие «мобильные избиратели» должны это сделать через портал Госуслуг, МФЦ или избирательные комиссии за 25 дней до 1 июля.

С.Даниленко сообщил, что голосовать через интернет севастопольцы в этот раз не будут.

— Формат онлайн голосования для Севастополя не предусмотрен. Дистанционное голосование предусматривается в иных субъектах, список которых утвержден ВЦИК. Такой опыт уже был в Москве на предыдущих выборах. Я думаю, что ВЦИК хочет обкатать дальше эту технологию на нескольких субъектах, — считает председатель горизбиркома.