Присяжные оправдали очередного обвиняемого в убийстве

Прецедент произошел 3 июня в Ленинском районном суде Севастополя. Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Сторона обвинения не смогла предоставить достаточного количества доказательств вины подсудимого, которые убедили бы присяжных.

По версии следствия, мужчина обвинялся в убийстве сожительницы, которое произошло 22 июля 2018 года в лесопосадке по пр.Генерала Острякова.

Напомним, тело 41-летней безработной жительницы Ленинского района обнаружил мужчина, гулявший с собакой. Сотрудники правоохранительных органов в оперативном порядке отработали список лиц с приметами сожителя, о котором сообщили родственники погибшей, и вышли на подозреваемого.

— Мужчина признал вину в совершенном преступлении. Вчера, в ходе проверки показаний на месте, он рассказал сотрудникам следственного управления и показал, как совершил преступление в лесополосе, указал место, куда выбросил нож. Орудие преступления было обнаружено и изъято именно в том месте, которое обозначил задержанный, — сообщила всего через два дня после обнаружения тела Ольга Постнова, официальный представитель Следственного комитета РФ по Севастополю.

Но, изучив материалы дела, выслушав свидетелей, оценив представленные стороной обвинения доказательства совершения преступления, присяжные заседатели единодушно пришли к выводу, что обвиняемый не имеет отношения к совершению убийства.

В соответствии с частью 1 статьи 348 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для суда и влечет за собой постановление им оправдательного приговора, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Севастополя.

Заметим, что версия следствия и добытые улики не убеждают присяжных в виновности подсудимого в судах Севастополя уже не первый раз.