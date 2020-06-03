По пляжу «Таврида» возможно мировое соглашение

Председатель постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов рассчитывает на заключение мирового соглашения между городским правительством и Министерством обороны в отношении использования территории пляжа базы отдыха «Таврида». Об этом он заявил 3 июня на брифинге для представителей СМИ.

В своем мнении В.Горелов основывается на аналогичном решении, которое было принято ранее в отношении пляжа Толстяк на Северной стороне.

— Я надеюсь, что и другие территории попадут в ту же группу, — заявил он, добавив, что не так давно на заседании комитета был рассмотрен один из вопросов, который также касается печально известного распоряжения бывшего губернатора Севастополя Сергея Меняйло №195-РП.

— Мы ждем ответа от наших коллег из правительства и очень надеемся, что такое решение будет принято. Как этот вопрос решится, я пока не знаю, но очень надеюсь, что мы сможем с нашими коллегами из Минобороны обсудить этот вопрос в рабочем порядке, — продолжил В.Горелова, назвав в качестве объектов рассмотрения, помимо пляжа «Таврида», еще два — в бухте Матюшенко и пляж на Фиоленте, что является продолжением пляжа Яшмовый, с береговой линией длиной примерно 150 метров.

— С некоторого времени там появился матрос, который при появлении отдыхающих, просит их покинуть эту территорию. Для чего Миннистерству обороны такая прекрасная галечная полоса, я не знаю, — заключил депутат. В.Горелов также выразил надежду, что решать вопрос начнут уже во второй половине июня.