Пенсионеры Сахалина и Курил смогут бесплатно летать на отдых в Крым

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственный контракт с авиакомпанией «Аэрофлот» для реализации права сахалинских и курильских пенсионеров на проезд на материк к месту отдыха и обратно.

«Она [авиакомпания «Аэрофлот»] будет осуществлять перевозку островных пенсионеров из Южно-Сахалинска в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Краснодар, Анапу, Симферополь и обратно», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании..

В процессе заключения находится и государственный контракт с авиакомпанией «Аврора» — дочерней компании «Аэрофлота». Она выполняет рейсы внутри Сахалинской области, документ даст возможность прилететь в Южно- Сахалинск для дальнейшего отправления на материк пенсионерам, проживающим в островных городах Южно- Курильске, Курильске, Охе, Ногликах, Шахтерске и вылететь обратно.

Для проезда по Сахалину на железнодорожном транспорте заключены госконтракты с пассажирской компанией «Сахалин» и «Федеральной пассажирской компанией».

Для получения специальных талонов на проезд пенсионеру необходимо подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по месту жительства и предоставить путевку или другой документ, который является основанием для пребывания в доме отдыха, санатории, профилактории или в другом учреждении. Если пенсионер планирует проживать во время отдыха у родственников либо друзей, необходимо заранее получить от них подтверждающий документ, например, телеграмму.

Съездить на отдых и вернуться необходимо до 1 декабря, сообщает ТАСС.