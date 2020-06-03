Оборудовать боксы для инвалидов заставили через суд

Новый модульный корпус севастопольской инфекционной больницы с мельцеровскими боксами оказался абсолютно не предусмотрен для размещения людей с ограниченными физическими возможностями.

Такое заявление сделала председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Эту информацию общественницы 3 июня опровергла пресс-служба правительства Севастополя, обвинив общественницу в распространении недостоверной информации. По их версии, в новом модульном корпусе есть два бокса, полностью оборудованные под потребности инвалидов: организованы заезды с улицы, а также оборудованы санузлы с учетом особых потребностей таких пациентов.

В ответ О.Дронова заявила, что эти два бокса для маломобильных групп населения оборудовали в новом корпусе лишь только потому, что она за это боролась в суде.

Заседание суда состоялось 26 мая, и, как следует из аудиозаписи, предоставленной «Севастопольской газете» О.Дроновой, в ходе его именно юрист общественницы обратился к ответчику с предложением оборудовать хотя бы два бокса для маломобильных пациентов.

Ответчик в лице представителя городской инфекционной больницы на это заявил, что сданный объект по состоянию на 26 мая не лицензирован, акты приема-передачи все еще не оформлены.

В результате судья предложила инфекционной больнице в срок до 11 июня оборудовать два бокса для инвалидов.

— Получается, что два мельцеровских бокса, на которые ссылается сегодня правительство, являются заслугой нашей организации, — констатировала О.Дронова.

Напомним, что 1 мая в Севастополе на территории инфекционной больницы был открыт дополнительный модульный корпус, который построили всего за месяц. Врио губернатора Михаил Развожаев на открытии сказал, что замечаний нет: «Все сделано добротно, так, как должно быть. Завтра Роспотребнадзор возьмет пробы в чистом помещении. С 6 мая этот корпус присоединяется к мощностям инфекционного госпиталя».

В 2019 году общественная организация «Наш Севастополь» выиграла суд у правительства Севастополя по парку им.Анны Ахматовой. Общественники с помощью фокус-группы протестировали общественное пространство на предмет доступной среды для маломобильных групп граждан. Все выявленные замечания легли в основу иска, который суд удовлетворил, обязав исполнителя работ по реконструкции парка устранить недочеты.