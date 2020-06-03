Гагаринскому совету распуститься не удалось

На сессии Гагаринского муниципального районного совета Севастополя семь депутатов-единоросов лишились своих мандатов, а сам совет распустить не удалось.

Сессия прошла 2 июня. Накануне семеро районных депутатов написали завления о добровольном досрочном прекращении своих полномочий. Все они — члены партии «Единая Россия». Это как раз половина состава совета. Поэтому было подготовлено решение о самороспуске этого органа, за которое дупутаты должны были поголосовать двумя третями состава. Но этого не произошло. Из 13 присутствующих на сессии против самороспуска проголосовало шесть. Это два депутата-коммуниста, два единороса и два мажоритарщика.

Ситуацию в Гагаринском совете прокомментировал депутат заксобрания, главный коммунист города Василий Пахоменко.

— Они вчера не просто не самораспустились, а самозастрелились. Очевидно, это грязная политическая технология... Суть демарша — зачистить политическое поле для одного кандидата, выбить из конкурентной борьбы два самых крупных севастопольских округа, где проживает большинство населения города. Не допустить к выборам наиболее сильных кандидатов-конкурентов на пост губернатора, в том числе представителей коммунистической партии, — объяснил позицию своей политической силы В.Пархоменко, уверенный что кандидат от коммунистов преодолеет барьер из муниципального фильтра.

Он подчерунул, что горком относится к ситуации спокойно, наблюдает.

— При этом мы фиксируем правовые нарушения закона о выборах, в частности его главную статью — о создании препятствий для парламентских партий, которое происходит на наших глазах. В случае дальнейшего развития ситуации, будем обращаться в прокуратуру, в избирательную комиссию и исполнительные органы власти, — сказал В.Пархоменко, отметив, что 3 июня в 16.30 «подобное мероприятие пройдет в Ленинском муниципальном округе».

Мнение о восьми своих коллегах-единоросах по Ленинскому райсовету, собирающихся самораспуститься на сессии 3 июня, высказал «Севастопольской газете» депутат от партии ЛДПР Сергей Живодуев. Он назвал их «политическими трупами», которых больше никто никуда не выберет.