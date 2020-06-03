Экипаж катера задержан за кражу моторного масла

Сотрудниками подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Севастопольского линейного отдела полиции и Крымского линейного управления МВД России на транспорте на одном из причалов бухты Южная задержаны члены экипажа одного из пассажирских катеров.

Члены команды катера под руководством 60-летнего капитана пытались похитить 180-литровую бочку моторного масла МС20Г2 и были задержаны на месте с поличным.

Сотрудники полиции обнаружили на причале еще две такие же бочки. Но их происхождение и лиц причастных к их хищению еще предстоит установить.

Известно, что все масло принадлежит к одной партии и поставлялось для нужд Севастопольского морского порта.

В данный момент проводится доследственная проверка. От капитана судна получена явка с повинной. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Материальный ущерб устанавливается, сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.