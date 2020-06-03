Детский лагерь имени Комарова городу не вернут

Об этом 3 июня на брифинге для журналистов в Законодательном собрании определенно заявил председатель постоянного комитета Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.

По его словам, в настоящее время этим вопросом занимается сенатор от Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева.

— Я думаю, что возвращен городу лагерь не будет, и никаких иллюзий по этому поводу питать не надо, — заявил В.Горелов.

Он также напомнил, что решение по лагерю им.Комарова принималось в апреля 2017 года нелигитимным голосованием, а аудиозапись заседания правительства, на котором принято соответствующее постановление, оказалась утрачена.

Именно на той записи было зафиксировано количество проголосовавших за данное решение — шесть голосов, при необходимых семи.

— Когда я обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку заседания, прокуратура обратилась в правительство, и оказалось, что протокольная аудиозапись каким-то непостижимым образом исчезла, — сообщил депутат.

По его словам, в отношении лагеря должны быть решены два важных вопроса: первый касается могилы русского философа Николая Данилевского, которая находится на территории лагеря, — к могиле необходимо будет обеспечить беспрепятственный доступ, а территорию, прилегающую к могиле, облагородить.

Что касается самого лагеря, то, по словам В.Горелова, Е.Алтабаева получила четкий ответ, что там будут отдыхать только дети, и сейчас вопрос заключается только в том, будут ли даны определенные преференции или льготы детям из Севастополя.

Постановление о передаче недвижимого имущества Детский оздоровительный лагерь «Береговое», расположенного в Форосе (ДОЗ имени космонавта Владимира Комарова) из собственности Севастополя в собственность Российской Федерации было принято на заседании правительства Севастополя 20 апреля 2017 года.

Основанием для передачи явилось обращение министра внутренних дел РФ Колокольцева к Президенту РФ. В резолюции, наложенной Владимиром Путиным, указано на необходимость проработать (эту тему) с региональными властями и поддержать данное решение.

По информации Министерства внутренних дел, в лагере «Береговое» планировалось создание Всероссийского детского оздоровительного лагеря для детей-сирот, чьи родители погибли в результате боевых действий. Соответственно, и для детей, пострадавших в результате боевых действий.

Правда, за минувшие с тех пор три года территория лагеря никак не использовалась и попросту пришла в упадок.