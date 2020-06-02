Выборы близко: обстановка в зале заксобрания накаляется

За три месяца до выборов губернатора Севастополя в городе стали заметны взаимные неудовольствия между представителями разных политических сил. Так, при обсуждении выполнения программы по обеспечению жильем незащищенных слоев населения на очередном заседании Законодательного собрания практически перешли «на личности» врио губернатора Михаил Развожаев и депутат от КПРФ Роман Кияшко.

Завуалированный конфликт севастопольцы заметили, когда М.Развожаев взял слово, чтобы высказаться по поводу критики, прозвучавшей в адрес исполнительной власти от руководителя фракции КПРФ Р.Кияшко. Она касалась исполнения программы обеспечения жильем детей-сирот и переселения севастопольцев из аварийного и ветхого жилья, озвученная уполномоченным по правам человека в Севастополе Павлом Буцаем.

Р.Кияшко сыпал цифрами (совсем небольшими, ибо программа исполняется плохо) и упирал на то, что «средства выделяются, результаты — провальные», «программа не выполнена» и т.п. Не забыл коммунист напомнить и о людях, которые сейчас судятся за земельные участки, с тем или иным успехом «возвращаемые» по распоряжению правительства №195 — когда-то не слишком гладко розданные земли Министерства обороны.

Михаил Развожаев начал «ответное слово» с напоминания о «главной проблеме в сфере нарушения прав человека в Севастополе» — вопроса бездомных. Его местные власти намерены решать «с человеческим лицом» — в тесном взаимодействии с общественниками.

Далее глава города призвал коллег говорить правду.

— Что, вот, мы будем сейчас «лечить» друг друга этим вопросом, извините? — спросил М.Развожаев. — «Невыполнение, неосвоение»... Роман Владимирович, попробуйте купить квартиру по тем деньгам, которые государство выделяет.

Далее он заявил, что власти города обеспечивают дополнительные средства, чтобы увеличить стоимость закупки квартир для сирот и нуждающихся в переселении из аварийного жилья, однако ни одной заявки на десятки таких тендеров всё равно не поступает. «Частные застройщики просто не хотят строить социальное жилье. В Севастополе это им невыгодно», — пояснил М.Развожаев, добавив, что правительство города занимается этим вопросом, надеясь преодолеть планку в 9% выполнения, которая была достигнута в прошлом году.

М.Развожаев отметил при этом, что «у нас есть множество площадок, где проблемы исполнительной власти можно обсуждать», намекая, вероятно, вовсе не на зал Законодательного собрания.

Р.Кияшко не стал молчать, желая оставить последнее слово за собой, призвав спикера заксобрания Владимира Немцева к четкому исполнению регламента.

— Вы — такой же, как мы, депутат, но мы вам дали полномочия соблюдать здесь [в зале] правила и регламент всеми присутствующими, а тут допускаются нарушения. В том числе, исполняющими обязанности. Он не в первый раз допускает нарушения регламента, пытаясь комментировать и давать оценки выступающим. Это, на мой взгляд, неприемлемо, — обратился Р.Кияшко. Он порекомендовал отключать микрофон М.Развожаеву.

В.Немцев с такой характеристикой выступления врио губернатора не согласился, никакой «оценки» в них не увидев. О чем и было сообщено Р.Кияшко.

Пикировка между градоначальником и депутатами-коммунистами продолжилась и при следующем докладе в стенах заксобрания. Выступал главный «дорожник» Севастополя, руководитель департамента транспорта Сергей Румянцев. Но перед тем, как он начал рассказывать об объемах асфальтирования и планах развития городских дорог, М.Развожаев успел сообщить, что приходит в заксобрание, «чтобы работать с депутатами и отвечать на задаваемые вопросы». А его «оценочные суждения» звучат не в адрес народных избранников, а по поводу обнародованной информации.

Могут ли в зале заксобрания звучать разные мнения? Могут ли хорошие докладчики выступать более 15-ти минут? Первый вопрос поставил врио губернатора М.Развожаев (ответом ему было молчание), второй — старший товарищ Р.Кияшко Василий Пархоменко (к большому его сожалению, за идею увеличивать выступления высказалось большинство).

Попутно, матерый коммунист, многолетний руководитель севастопольского отделения партии попросил М.Развожаева не обижаться на иногда жестко звучащие формулировки претензий к исполнительной власти: ведь всё — исключительно ради блага города, для пользы дела.

После двух часов обсуждения транспортных и дорожных проблем города М.Развожаев спокойно перечислил вопросы, которые взяты под контроль, пояснил некоторые решения в области дорожно-транспортной инфраструктуры и заключил, что «никаких обид быть не может».

Продолжение следует

Однако это столкновение (факт которого уже никуда не денешь), а также случившийся в выходные «исход» депутатов-муниципальщиков в Гагаринском районе дают повод думать, что предстоящие выборы губернатора Севастополя будут не скучными.

Ряд экспертов считают, что второе событие напрямую связано с политической межпартийной борьбой на предстоящих выборах в сентябре этого года. О своем желании принять участие в выборах на неделе заявил Михаил Развожаев, он пойдет кандидатом от партии «Единая Россия».

Все кандидаты должны будут пройти муниципальный фильтр, который в Севастополе очень высок — желающий побороться за кресло градоначальника должен собрать подписи 10% депутатов-муниципальщиков, чтобы получить право участвовать в выборах. Это, минимум, 12 человек — из 120 депутатов восьми муниципальных образований Севастополя (всего в городе 10 МО). Голос отдается за одного кандидата. По общему мнению, реальные шансы сделать это есть только у единороссов.

После того, как семь из 14 депутатов Гагаринского МО подали заявления на сложение полномочий, Р.Кияшко написал на своей странице в социальной сети: «Далее последуют несколько бюрократических ходов и через суд этот орган власти распустят, чтобы в сентябре избрать снова. Задача: лишить двух депутатов от КПРФ их мандатов. Зачем? Чтобы осложнить процесс похождения муниципального фильтра кандидату-коммунисту на выборах губернатора Севастополя».

По мнению Р.Кияшко, эта, абсолютно новая «грязная» технология будет повторена и в Ленинском МО. Если подобное случится, на приличную предвыборная кампания 2020 года вряд ли будет похожа.

Напомним, коммунист Р.Кияшко участвовал в выборах губернатора Севастополя в 2017 году и тогда прошел муниципальный фильтр, однако проиграл Дмитрию Овсянникову на всенародном голосовании.