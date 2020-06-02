Возобновили тренировки к параду Победы

В Севастополе военнослужащие Черноморского флота возобновили проведение тренировок парадных расчетов для участия в параде, который должен состояться 24 июня.

Тренировки пока проводятся в местах дислокации подразделений, а с 15 июня парадные расчеты военнослужащих Министерства обороны и других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, проходящих службу в Крыму, начнут ежедневные совместные тренировки.

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв сообщил, что при подготовке торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, исключающих занос и распространение инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Всего в тренировках участвуют более 1,5 тысяч военнослужащих Севастопольского гарнизона.

Вечерняя тренировка в Севастополе пройдет 19 июня, а генеральная репетиция со всеми эпизодами — 22 июня с 10.00 до 12.00 по московскому времени.

Кроме Севастополя, Парады Победы пройдут в городах-героях Керчи и Новороссийске, а также в столице Республики Крым – Симферополе.