В апреле в Севастополе работали только похоронные конторы

Из отчета о социально-экономическом положении Севастополя, подготовленного Крымстатом, следует, что в апреле 2020 года в городе оказывались только ритуальные услуги. Все остальные предприятия сферы бытовых услуг попросту не работали.

В апреле населению было оказано платных услуг на 1,6 миллиарда рублей, что на 47% меньше как к марту 2020 года, так и к апрелю 2019 года. Главные услуги, которые горожане продолжали потреблять и оплачивать, были услуги ЖКХ. В общей сложности севастопольцы потратили на коммунальные и жилищные расходы более 700 млн рублей. Это 44% от всей выручки. На связь пришлось 11,3% платежей.

Бытовых услуг населению было оказано лишь на 21 миллион рублей. В связи с самоизоляцией и запретом на работу во время пандемии коронавируса из предприятий сферы услуг в апреле в Севастополе самыми успешными оказались услуги ритуальные. Их удельный вес в общей выручке составил 99,3%, потому что все остальные предприятия вообще не работали.

Но и похоронную сферу снижение выручки не миновало. По сравнению с апрелем 2019 года объем данного вида услуг снизился на 2%, а с мартом 2020 года — на 1%. Такой результат получился, потому что в апреле по сравнению с мартом 2020 года умерло на 18 человек меньше (498 и 516 соответственно).