Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

На утро 2 июня в Севастополе зарегистрировано три новых случая заболевания covid-19. Все заразившиеся контактировали с заболевшими ранее и находились в режиме обсервации.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 168 человек, выздоровели — 136, три человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 79 человек, в городской больнице №9 — 81. Под наблюдением по месту жительства — 1152 человека.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

За 1 июня на пунктах пропуска на въезде в Севастополь сделано 206 тестов.