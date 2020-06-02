Севастополь к Дню города расцветет

Более 237 тысяч различных видов цветов высадят на 30 цветниках и в 60 вазонах в разных частях города к 14 июня.

Работа идет полным ходом. Уже высажено более 30 тысяч растений на 11 клумбах. ГБУ «Парки и скверы» для этих целей в мае закупило более 237 тысяч саженцев — петунию, бегонию, пеларгонию (герань), гацанию, сальвию, бархатцы, колеус, циннии, аллисум и другие растения.

— Однозначно весь город у нас будет в цветочном оформлении. Город расцветет. Этим занимаются муниципальные округа и городские службы. Все клумбы постараемся максимально загрузить цветами и дополнить декоративными элементами. Сделаем вертикальное озеленение, подсветку, чтобы и днем, и ночью радовать и горожан, и гостей города, — заверил севастопольцев и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Уже высажены цветы на клумбе у памятника Сенявину на проспекте Нахимова, на цветнике в районе моста у железнодорожного вокзала, у главного фонтана Приморского бульвара. В ближайшее время запланированы оформление подпорных стен на ул.Героев Севастополя и на Приморском бульваре, посадка растений на цветниках на Синопской лестнице, в сквере 330-летия Российского флота, у памятника матросу Кошке, Ивану Папанину, Героям космоса; в парке Ахматовой, Динопарке, на территории парка Победы и многих других местах.