С самозанятых в Севастополе будут брать налог

Новый налоговый режим начнет действовать для желающих с 1 июля. Граждане, зарабатывающие на жизнь без оформления предпринимательства или официального трудоустройства, смогут заявить о себе в налоговые органы и уплачивать 4% от дохода, получаемого от профессиональной деятельности.

— Принятие нормативного правового акта позволит самозанятым лицам легально вести свой бизнес и получать доход без риска, связанного с возможностью привлечения к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Физические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание применять предложенный налоговый режим, получат возможность платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке 4% вместо 13% — без обязанности уплаты страховых взносов, что значительно снизит финансовую нагрузку [на них], — объяснила докладчик по вопросу, депутат Татьяна Лобач.

Более того, налог на профессиональный доход самозанятых в Севастополе в 2020 году не требует сдачи отчетности и применения онлайн-кассы, что вообще-то обязательно для всех, кто ведет бизнес.

Напомним, новшество — налог на самозанятых в России — было впервые применено в нескольких регионах как пилотный проект с начала 2019 года. С июля того же года к проекту могли присоединиться желающие регионы федерации. С апреля 2020-го практика обложения налогом официально не трудоустроенных людей (на основании добровольного заявления) распространена на территорию всей страны. Соответствующий закон принят Госдумой.

Регионы получили право устанавливать свои условия налогообложения самозанятых профессиональной деятельностью лиц. Срок действия нового налогового режима власти страны, пока что, обозначили в 10 лет.

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

Согласно федеральному законодательству, физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6% (в Севастополе — 4%). Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Т.Лобач добавила, что те индивидуальные предприниматели, кто пострадал от ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса и вынужден закрывать бизнес, смогут перерегистрироваться на новый режим налогообложения. Естественно, если соблюдаются основные условия его использования — человек является самозанятым.

Кто подпадает под такое определение, пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Андрей Макаров.

«Самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников. То есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц)», — рассказал депутат.