Новый аэровокзал на «Бельбеке» обойдется в 900 млн рублей

Международный аэропорт «Симферополь» объявил конкурс по поиску подрядчика на строительство гражданского аэровокзала на аэродроме «Бельбек» в Севастополе, цена контракта может составить до 900 млн рублей, следует из данных портала государственных закупок.

«Способ размещения закупки — открытый сбор технико- коммерческих предложений в электронной форме. <…> Начальная (максимальная) цена контракта 900 млн рублей», — цитирует ТАСС информацию с сайта.

Итоги конкурса планируется подвести 16 июня. Согласно документам, строительство должно начаться в третьем квартале текущего года и завершиться в третьем квартале 2021 года. В аэровокзальный комплекс войдут служебно-пассажирское одноэтажное здание площадью 866 кв.метров, привокзальная площадь, парковка-навес для спецтехники и стоянка для автомобилей пассажиров. Также подрядчик должен будет провести внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения.

«Бельбек» — аэродром двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать и гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО «Международный аэропорт «Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

Справка

«Бельбек» — военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики.