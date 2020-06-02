Контракт на строительство больницы скорой помощи заключен

Госкорпорация «Ростех» и правительство Севастополя 2 июня подписали государственный контракт на строительство больницы скорой медицинской помощи. Строительство больницы предусмотрено федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года. На эти цели из бюджета выделено 7,58 млрд рублей.

Под лечебное учреждение отведен участок площадью 6,9 га в районе медицинского кластера на хуторе Пятницкого. Больница будет состоять из пяти блоков: операционного (с приемным отделением), диагностического, лабораторного, стационара и пищеблока. Реализацией проекта займется дочерняя организация Госкорпорации — компания «РТ-СоцСтрой», сообщили в прсс-службе Ростеха.

В церемонии подписания госконтракта приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Строительство трех больниц в Севастополе — скорой помощи, инфекционной и онкологического диспансера — было включено в ФЦП еще в 2015 году, но до настоящего времени выполнено только их проектирование.