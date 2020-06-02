Фонтаны запустят к Дню города

К 14 июня, в этот день в Севастополе празднуют день основания города, обещают запустить все фонтаны в парках и на Приморском бульваре.

Сейчас на объектах ведутся подготовительные работы. Сотрудники клиринговой компании до 10 июня должны отмыть и очистить от грязи и кальциевого налета стенки и чаши.

— Город находится в активной фазе подготовки к летнему периоду. Мы планируем к Дню города, 14 июня, запустить фонтаны. Их у нас 21. Определена компания, которая сейчас проводит чистку, проверку оборудования, настройку компьютеров и полное обследование подводящих сетей, чтобы наши фонтаны работали бесперебойно, — рассказал журналистам и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, фонтаны будут работать в течение всего светового дня и в зависимости от погодных условий. В случае усиления дождя или ветра их будут отключать. По окончании летнего сезона — с сентября — их начнут подготавливать к консервации на зиму.

Е.Горлов объяснил, что проблем с обеспечением фонтанов водой быть не должно, так как все они работают в автономном режиме.

— Они имеют определенную подпитку, но в основном насосы перекачивают воду из самой чаши. Фонтаны имеют закрытый режим рециркуляции воды, поэтому это незначительно влияет на ее расход, — подчеркнул руководитель городского хозяйства.

Руководитель клиринговой компании, занимающейся обслуживанием севастопольских фонтанов, Алексей Елисеев рассказал, что фирма работает на объектах в качестве субподрядчика. 30 мая они приступили к работе и планируют подготовить фонтаны к открытию 10 июня. В команде трудится восемь человек. В работе два фонтана на Приморском бульваре, параллельно идут работы в Студенческом парке на улице Парковой. Со среды приступят к фонтанам в парке 60-летия, а ориентировочно с четверга — начнут запускать в работу фонтаны в парке Победы.

— Честно говоря, с главным фонтаном на Приморском бульваре нам пришлось помучиться. Здесь сложные работы. Образовалось сильное загрязнение в виде налета кальция, но в целом фонтаны в отличном состоянии, — доложил А.Елисеев.

Всего на балансе ГБУ «Парки и скверы» зарегистрирован 21 фонтан: 16 фонтанов в парке Победы (10 двойных и три тройных фонтана «Город-герой», а также фонтаны «Центральный», «Салочки» и «Победа»), два фонтана — в Студенческом сквере («Каменный цветок» и «Французский дворик»), два фонтана — на Приморском бульваре («Центральный» и фонтан возле ДДЮТ), а также сухой фонтан в парке 60-летия СССР на пр.Генерала Острякова.

Два новых фонтана, расположенных на ул.Большая Морская у ТЦ «Диалог» и на пл.Ушакова, находятся в процессе передачи на баланс госучреждения.