Тестировать на сovid-19 будут в трех пунктах пропуска

Въехать в город теперь можно будет только после экспресс-тестирования на сovid-19. Об этом сообщили 1 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как пояснил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, тестировать прибывающих в город будут только на трех пунктах пропуска, расположенных в районе мыса Сарыч, поселков Верхнесадовое и Андреевка (Угловое). Это соответственно въезды из Ялты, Симферополя и Евпатории.

Для забора анализов на этих блок-постах установят три пневмокаркасных модуля.

— У нас на сегодня в поставке новые пневмокаркасные модули, которые мы заказывали. На этой неделе они будут установлены в пунктах пропуска, — сообщил С.Шеховцов.

Он также рассказал, что протестированный в течение суток гражданин обязан находиться на самоизоляции по адресу, указанному в заполняемой на пункте въезда анкете. При получении отрицательного результата теста, человек получает возможность свободно перемещаться по городу, продолжая при этом находиться под дистанционным наблюдением.

В случае положительного результата его госпитализируют, а контактных с ним лиц поместят в обсервацию.

— В соответствие с изменениями в указе врио губернатора, приезжающим из других субъектов РФ рекомендуется пересекать границу города только через три означенных поста. Со всех других блокпостов въезжающих будут разворачивать для проезда через указанные три, — уточнил и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Он объяснил, что крымчанам можно продолжать пользоваться и другими постами пропуска.

Он напомнил, что при проезде через блокпосты необходимо предъявить пропуск, выданный ситуационным центром, заполнить анкету, предъявить отрицательные результаты на пцр-исследования, сделанные не позднее пяти суток до прибытия в Севастополь.

Таким образом, пока въезд разрешен по ранее оговоренной схеме: только в связи со служебной или крайней необходимостью, либо людям, которые имеют на территории города недвижимость, а также членам их семей.

Люди, прибывающие из-за границы, проходят 14-дневную обсервацию в обязательном порядке.

Справка

ПЦР (полимеразная цепная реакция — экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).