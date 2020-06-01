Работы по реконструкции стадиона в Загородной балке оплачивать не спешили

Прокуратурой Севастополя возбуждено дело об административном правонарушении по факту несвоевременной оплаты выполненных работ в рамках исполнения национального проекта «Демография».

Была проведена проверка исполнения Государственным казенным учреждением «Единая дирекция капитального строительства» требований федерального законодательства при оплате контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Установлено, что ООО «Асгард», ведущий реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса им.200-летия Севастополя, должно получать деньги за каждый этап выполненных работ в течение 30 календарных дней со дня их принятия. Однако оплата работ, выполненных в феврале 2020 года, произведена заказчиком с нарушением установленного срока.

По данному факту в отношении исполняющего обязанности директора ГКУ «ЕДКС» прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Материалы административного дела направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю. Ход и результаты рассмотрения административного дела находятся на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры города.