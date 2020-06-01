Подавшие в отставку депутаты кивают на новую конституцию

Всего в Гагаринском совете 14 депутатов. Из-за отставки половины из них совет распустят и назначат новые выборы в Единый день голосования — 13 сентября.

Среди добровольно подавших в отставку: Павел Антошенко, Сергей Бондаренко, Дмитрий Главацкий, Александр Данилов, Сергей Дондук, Александр Лебедев и Елена Яковлева.

Свое «обдуманное» и «добровольное» решение депутаты попытались объяснить журналистам на брифинге 1 июня. Путанно и туманно они говорили про изменения в российскую конституцию, которые еще не приняты, но расширят полномочия местного самоуправления, про поддержку врио губернатора, консолидировавшего все силы в Севастополе, про ремонт улицы Большая Морская, которая находится совсем в другом районе города. Уверяли, что своих избирателей не бросают и хотят избраться в совет опять.

На конкретный вопрос, является ли отставка половины совета грязной избирательной технологией: конкурентам кандидата от партии «Единая Россия» просто не пройти муниципальный фильтр — не хватит подписей депутатов-муниципалов, председатель совета Алексей Ярусов ответил, что поддерживает решение своих коллег.

«Никаких заговоров здесь нет», — утверждает А.Ярусов.