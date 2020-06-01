Определили кандидатов на довыборы

В Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия» 31 мая прошло предварительное голосование по кандидатам на дополнительные выборы в Нахимовское муниципальное образование и Законодательное собрание города.

На округе №2 за мандат депутата заксобрания от партии будет бороться ее сторонник — заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению Валерий Хорун.

На довыборы в Нахимовский муниципальный округ от ЕР идут индивидуальные предприниматели Максим Мандрицкий и Роман Толстопятов.

38-летний Р.Толстопятов — дипломированный специалист по автомобилям и автомобильному хозяйству. В сфере его бизнес-интересов — розничная торговля, кораблестроение и техобслуживание и ремонт транспортных средств.

24-летний М.Мандрицкий занимается рекламным бизнесом. Это у них семейное. Отец руководит Ассоциацией рекламистов Крыма и Севастополя, а мать — предприятием ООО «Крым Контакт», которому принадлежит большое количество рекламных плоскостей.

Из-за пандемии коронавируса партия провела это предварительное голосование в онлайн режиме. Кандидатуру на выборы губернатора Севастополя единоросы должны определить очно на партийной конференции в июне.

Выборы губернатора Севастополя lдолжны состояться в Единый день голосования — 13 сентября.