Мартовская средняя зарплата превысила 35 тысяч рублей

По информации Крымстата, среднемесячная заработная плата в Севастополя в марте 2020 года составила 35,5 тысяч рублей, у работников бюджетной сферы — почти 39 тысяч.

По итогам первого квартала 2020 года средняя заработная плата младшего медицинского персонала выросла с 28,5 тысяч рублей в январе-декабре 2019 года до почти 30 тысяч рублей в первом квартале 2020 года, у среднего медперсонала — с 30,5 тысяч рублей до 33 тысяч рублей, у врачей — с 60,5 тысяч рублей до 62,5 тысяч.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования выросла с 34 тысяч рублей в январе-декабре 2019 года до 39 тысяч в первом квартале 2020 года. У преподавателей и мастеров производственного обучения начального и среднего профобразования с 30 тысяч рублей до 33,5 тысяч, у преподавателей высшего профессионального образования — с 59,5 тысяч рублей до 65 тысяч, у педагогических работников учреждений допобразования — с 32 тысяч рублей до 33,5 тысяч.

Средняя заработная плата педагогов детских садов за год не изменилась и составила приблизительно 31 тысячу рублей.