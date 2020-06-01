Фонтан почистят и включат

Обычно фонтаны в Севастополе запускают 1 мая, но в этом году всё не так. Подрядчика, который займется их обслуживанием, определили по конкурсу намного позже этой даты. Поэтому только с началом лета занялись подготовительными к запуску работами.

Утром 1 июня чашу фонтана перед ДДЮТ начали приводить в порядок: чистить от накопившегося за зимнее время мусора и грязи. На это непростое дело отрядили только одну работницу, которая и сообщила «Севастопольской газете», что никаких технических проблем с запуском быть не должно. Фонтан исправен и не сегодня-завтра начнет радовать струями севастопольцев и гостей города.

А вот новые — на площади Ушакова, а также у Главпочтамта — уже почему-то не работают. Может, не так уж они были нужны?