Еще четверых заболевших выявили в последний день весны

Три спокойных дня, не отмеченные приростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, были прерваны в последний день весны. За сутки были выявлены еще четверо новых заболевших.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Все четверо заболевших находились в контакте с заболевшими ранее.

Таким образом, количество заболевших covid-19 с начала года составило 165 человек. В настоящее время в стационарах — 25 человек с подтвержденным диагнозом covid-19, выписано 134, умерло трое.

По состоянию на 1 июня под наблюдением находятся 582 человека. В инфекционной больнице с начала года находились 584 человека, выбыло 503.

В отделении интенсивной терапии — три пациента, на аппарате ИВЛ — один.

В больнице №9 с момента ее работы в качестве ковид-больницы госпитализировано 304 человека, выбыло 224. Сейчас там лечатся 80 человек, из них — 41 в возрасте старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии — три человека, на аппарате ИВЛ — один пациент.

В военном госпитале — 14 человек, из которых один — в отделении интенсивной терапии.

В обсерваторе пансионата «Изумруд» находятся 111 человек.