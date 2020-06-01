24 июня будет нерабочим днем

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в указе главы государства от 29 мая 2020 года, размещенном на сайте Президента РФ.

День проведения военных парадов на Красной площади в Москве и других городах России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов из-за пандемии коронавирусной инфекции был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Дата выбрана не случайно: парад Победы пройдет в день 75-летия легендарного Парада Победы 1945 года.