Любимовку затопило

Прошедший в ночь на 30 мая дождь показал, что ливневку в пригородном поселке на Северной стороне еще не отремонтировали, хотя это должны были сделать к концу прошлого года.

В группе «Черный список Севастополя» выложили фотографии, как после дождя в Любимовке образовалось озеро на месте недавно отремонтированного участка ливневой канализации.

— Помогите людям! Вода идет в дом! Сделали ливневку в Любимовке, и при первом дожде образовалось озеро, вся вода идет напротив во двор соседей, людей затапливает, — пишет автор поста, задаваясь вопросом: «почему у нас все делается через?..»

В комментариях люди сочувствовали и сообщали, что на место ЧС прибыла машина Севавтодора, чтобы откачать дождевую лужу из двора потерпевших.

В пресс-службе городского правительства сообщили журналистам, что вице-губернатор Владимир Базаров (отвечает за городское хозяйство Севастополя) тоже отправился в Любимовку, разбираться с аварией на сетях.

«Дом находится в низине. Раньше вода проходила мимо, но сейчас в этой точке оказалось строительство ливневой канализации — локальных очистных сооружений. Получилось так, что во время стройки была закопана траншея, по которой уходила вода. В результате это привело к затоплению дома», — доложил В.Базаров, осмотревшись на месте.

Вице-губернатор подчеркнул, что строители должны были обеспечить временный водоотвод, и пообещал, что «все замечания будут устранены».

Капитальный ремонт дождевой (ливневой) канализации в поселке Любимовка в районе ул.Федоровская за 32,4 млн рублей ведет ООО «ЭТК-Москва». Срок окончания работ по госконтракту, заключенному фирмой с ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», истек еще в декабре 2019 года. Но работы не завершены.