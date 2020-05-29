Жители осажденного Севастополя получат ветеранский статус

Их приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны и обеспечат федеральными льготами.

Правительство РФ разработало законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и статью 61 Федерального закона «О государственной социальной помощи», чтобы жители осажденного Севастополя получили статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Этот статус имеют все, кто проживал в Севастополе в период его второй обороны — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. Сегодня 980 человек имеют такой статус.

Основанием для создания проекта послужило указание президента Российской Федерации Владимира Путина от 18 марта 2020 года. Документ сейчас проходит обсуждение.

Повышение статуса даст им федеральные меры соцподдержки: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячную денежную выплату в 3062 рубля, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. При наличии инвалидности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию.

Сейчас жители осажденного Севастополя пользуются только региональными льготами.

На сайте правительства Севастополя в сообщении о подготовке этого документа почему-то говорится, что статус ветерана Великой Отечественной войны присвоят «севастопольцам, проживающим в годы оккупации на территории города», что имеет совершенно иной смысл.

Справка

Период обороны Севастополя — с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

Период немецкой оккупации — июль 1942 годы — май 1944 года.