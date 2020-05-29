Подрядчиков до 2022 года будут отбирать без конкурса

В правительстве Севастополя 28 мая приняли долгожданное постановление, позволяющее выбирать подрядчика для городских проектов в обход требований закона о госзакупках.

Представивший проект документа директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов напомнил, что в 2019 году высшие должностные лица Севастополя и Крыма обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с инициативой изменить порядок госзакупок в данных субъектах, чтобы ускорить реализацию Федеральной целевой программы. развития этих регионов. Президент в начале февраля 2020 года поручил такие изменения произвести.

— Первым пунктом Правительству РФ было поручено внести в законодательство изменения с предоставлением заказчику возможности до 2022 года включительно при осуществлении закупок определенного вида работ и при соблюдении условия казначейского сопровождения контрактов на выполнение таких работ, выбирать способ определения подрядчика в порядке, установленном соответственно нормативно-правовым актам Республики Крым и Севастополя, — прокомментировал принимаемое постановление И.Гапицонов.

Речь идет о работах по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, включая автомобильные дороги, работах по сохранению объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ, благоустройству территории.

По новому порядку указанные закупки могут осуществляться заказчиком двумя способами: у единого поставщика, независимо от цены контракта и без ограничения годового объема закупок, или путем проведения запроса предложений в электронной форме. Заказчик вправе осуществлять закупку указанным способом в случае, если такой способ установлен распоряжением губернатора Севастополя.

— Теперь нам ничего не мешает выбрать исполнителя, назначать их и осуществлять те работы, которые которые мы долго не начинали. Чтобы не попасть в замкнутый круг с подрядчиками, которые приходят не для того, чтобы построить, а для других целей, — отреагировал врио губернатора Михаил Развожаев.

По словам И.Гапицонова, проводить закупки по новым правилам планируют у же в июне.

Отметим, что департаменты правительства Севастополя и подведомственные ему предприятия всю весну то объявляли аукционы по поиску заказчиков на объекты ФЦП, то отменяли их без видимой причины. Вероятно, тянули время, чтобы уже с июня выбирать без конкурса.