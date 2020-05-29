На выходные будет штормовая погода

До конца суток 29 мая и на 30 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

По информации крымского гидрометцентра, на полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, шквал 15-20 м/с.

В Севастополе в субботу, 30 мая облачно. Ночью и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11-13°, днем 17-19°.

31 мая — переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 12-14°, днем 19-21°.

Лето начнется дождем, южным ветром 6-11 м/с. Днем 1 июня температура воздуха 19-21°, ночью — ночью 11-13°С.

Температура морской воды у берегов Севастополя 16°С, Евпатории — 17°С, в Керченском проливе и в Азовском море — 18°С.