На территории Севастополя планируют собрать полторы тонны трупов животных

Государственное бюджетное учреждение «Парки и скверы» ищет исполнителя по подбору и утилизации трупов павших животных на территория Севастополя. Максимальная цена контракта — 700 тысяч рублей.

В техзадании прописано, что исполнитель выявляет трупы бездомных животных на проезжей части, обочинах и других местах по заявкам ГБУ «Парки и скверы», организаций и граждан. Заявки должны оформляться письменно или в электронном виде. Выполнение работ сопровождается документально актами, фотофиксацией, заключением ветеринара и подтверждением утилизации.

Всего планируется собрать и утилизировать полторы тонны биологических отходов.

Контракт заключается до конца года и финансируется в виде субсидии на выполнения государственного задания.